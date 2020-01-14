تفاصيل جديدة في محاكمة الملياردير السابق معن الصانع.. والكشف عن عدد الدعاوى المقدمة ضده

كشفت مصادر تفاصيل جديدة في محاكمة رجل الأعمال معن الصانع، الذي تتجاوز ديونه 14 مليار ريال، مشيرة إلى أن”دائرة الإفلاس” بالمحكمة التجارية بالدمام تلقت 3000 دعوى، مقدمة من 54 بنكاً و29 شركة و2967 موظفاً. وفقاً لـ”عكاظ”.

وكانت الجهات الأمنية، ألقت القبض على الصانع، لتخلفه عن تنفيذ حكم صادر عن دائرة التنفيذ المختصة بقضايا الدين المالي في المحكمة العامة بالخبر.

وأصدرت المحكمة أمراً بمنعه من السفر، وإيقاف صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. وسبق للمحكمة أن منعت الجهات الحكومية من التعامل مع الصانع، ووجهت بحجز ممتلكاته المالية، كما منعت المنشآت المالية من التعامل معه، وأمرته بالإفصاح عن أموال زوجته وأولاده ومَن تشير القرائن إلى أنه نقل الأموال إليه.