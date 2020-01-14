الداخلية تنفذ حكم القتل حداً في مواطن قَتل زوجته طعنًا

نفذت وزارة الداخلية بمنطقة جازان اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل حداً، في مواطن قَتل زوجته سعودية الجنسية، وذلك بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وأوضحت الوزارة أن المدعو/ سويد بن علي بن علي بكير عاتي، أقدم على قَتل زوجته / زهراء بنت حمد بن علي عاتي، وتمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أن المتهم أُحيل إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولما أقدم عليه المدعى عليه من قَتل زوجته وهي آمنة معه وتبييته النية لقتلها وتخطيطه لذلك؛ فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله زوجته غيلة.

وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل بالجاني اليوم بسجن جازان العام.