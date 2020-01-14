تعيين الأميرة هيفاء آل مقرن سفيرة للمملكة في اليونسكو

صدر قرار بتعيين الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، مندوبا دائما للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

شغلت الأميرة هيفاء، منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، منذ ديسمبر 2017، إضافة إلى منصب الوكيل المساعد المكلف بشؤون مجموعة العشرين بالوزارة، ورئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة بالوزارة خلال الفترة (2016 و2017).

وعملت كمحاضرة في جامعة الملك سعود بين (2008- 2009)، كما غطّت مجالات متعلقة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بين (2009 و2016)، وكانت من ضمن المتحدثين الرسميين في “منتدى التخطيط الحضري الثاني لعام 2018”.

والأميرة هيفاء حاصلة على ماجستير في الاقتصاد عام 2007 من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية “SOAS” في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 2000 من جامعة الملك سعود.