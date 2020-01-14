تعرّض الشيخ عبدالله بن إبراهيم البلوي، إمام مسجد الإمام محمد بن المنكدر بتبوك لحـادث مروري مروع؛ نتج عنه وفاته وزوجته إضافة إلى اثنتين من بناته.
ونقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، تعازي أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لأسرة الفقيد، وذلك خلال زيارة قام بها لمنزلهم، مساء أمس (الإثنين).
من جانبها، أعربت أسرة البلوي عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف عن مصابهم، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروّع يتسبب في وفاة إمام مسجد وزوجته واثنتين من بناته.. ووكيل إمارة تبوك يقدم التعازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.