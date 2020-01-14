عاجل #أمر_ملكي … التفاصيل

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خادم الحرمين الشريفين⁩ يصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ ونهاية العام الدراسي 21 رمضان.

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‏‎#وزير_التعليم : بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم الاثنين 18 / 9 / 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21 / 9 / 1441هـ.

‏‎#وزير_التعليم : ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ.

‏‎#وزير_التعليم :عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12 / 1441هـ، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442هـ، وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 / محرم.

