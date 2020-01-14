السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يستقبل وفد جمعية "اتصال" للعلاقات العامة



الجبيل 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال للعلاقات العامة فيصل الظفيري، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع المهدي خلال اللقاء، على مسيرة الجمعية منذ أن كانت رابطة للعلاقات العامة، ودورها طوال 13 عاماً في دعم وتطوير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مدينة الجبيل الصناعية، وأثرها في تطوير مهارات ممارسي العلاقات العامة، حتى تحولت إلى كيان رسمي تحت مسمى جمعية اتصال للعلاقات العامة.

وقدم تهانيه إلى مجلس إدارة الجمعية بمناسبة تأسيسها في مدينة الجبيل، مؤكداً أهمية دورها في صناعة العلاقات العامة، ومواءمتها مع المكانة العالمية لمدينة الجبيل الصناعية، ودورها البارز الذي تعظمه الجهود الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي، وهذا ما يضيف مسؤولية كبيرة على الجمعية لإبراز مجتمع العلاقات العامة في مدينة الجبيل الصناعية، وفقاً لما تمتلكه من مكانة مشرقة عالمياً، وبما يحقق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

من جهته أكد الظفيري، أن الزيارة تترجم الدعم والجهود التي يحظى بها ممارسي العلاقات العامة من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، مشيراً إلى أن الأدوات والمقومات التي تمتلكها الجبيل الصناعية، جعلتها وجهة عالمية مناسبة للاستثمارات الأجنبية، ومناخ جاذب لصناعة المعارض والمؤتمرات.

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15:50ت م

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