السعودية اليوم / حاكم دبي يلتقي الرئيس المالي



أبوظبي 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على هامش زيارته لمعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبي اليوم، الرئيس المالي بوبكر كيتا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون البلدين.

// انتهى //

15:43ت م

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