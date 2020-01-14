السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة



الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.

// انتهى //

15:43ت م

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