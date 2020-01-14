السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي مدير خدمات المياه بالمنطقة



سكاكا 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبة بديوان الإمارة اليوم، مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب.

واستعرض المهندس الطويرب لسموه خلال اللقاء مشاريع المياه بالمنطقة والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش سموه تنفيذ شبكات المياه للتجمعات السكانية بمحافظة طبرجل أثر جولة سموه التفقدية على المحافظة خلال الأسبوع الماضي ، موجهًا سموه بعقد لقاء يوم غد مع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر المواقع التي يتوفر بها مخططات تنظيمية معتمدة ، والرفع لسموه بتوصيات الاجتماع .

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15:07ت م

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