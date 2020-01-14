دبي على موعد مع طفرة اقتصادية خلال 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى دبي خلال عام 2020 لإحداث طفرة اقتصادية مبتكرة ترسخ من مكانتها كحاضنة جاذبة للاستثمارات العالمية، برهن على ذلك إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البدء بتطوير مخطط اقتصادي للإمارة والذي يعد أولى خطوات هذه الطفرة.

وتضع دبي مخططها الاقتصادي المتطور لعام 2020، محققة أرقاما قياسية في عام 2019، مؤكدة قدرتها على استقطاب المستثمرين، وترصد "العين الإخبارية" خلال التقرير التالي أبرز الأرقام التي أعلنت عنها دائرة دبي الاقتصادية.

وكشفت الدائرة عن إصدار 38,377 رخصة جديدة عام 2019 مقارنة بـ20,129 رخصة في عام 2018 بمعدل نمو قدره 90%، فيما سجلت انخفاضاً في عدد الرخص الملغاة من 5037 رخصة في 2018 إلى 4949 رخصة في 2019، حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بشكل رئيسي في جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة، وبالتالي أتاح رفع حصة المستثمرين، الأمر الذي يؤكد انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات في الإمارة.