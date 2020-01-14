سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة بمصر صباح اليوم الأربعاء، وفق متعاملين.

وأشار البنك المركزي المصري، مساء الإثنين، إلى زيادة ملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي، ولا سيما استثمارات صناديق النقد في الأسواق المالية المصرية.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) نحو 3 قروش ليبلغ للشراء 15.88 جنيه مقابل 15.98 جنيه للبيع وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وقال البنك المركزي إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجل نحو 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

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أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.02 جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه للبيع، تلاه بنك مصر إيران الذي عرض سعر العملة الخضراء عند 16.01 جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار في مصر فتم تسجيله لدى بنك قناة السويس عند 15.89 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع ، وبلغ السعر لدى المصرف المتحد 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار لدى بنوك عودة والمصري الخليجي وبنك الشركة العربية المصرفية للشراء 16 جنيها مقابل 16.01 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.67 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.62 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.08 جنيه للشراء مقابل 52.68 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.