شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب «الإمفيتامين» بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، وقالت في بيان لها :"بفضل من الله تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية-، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ٥ /١٤٤١هـ في منطقة تبوك.