شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف إسعافية وطبية شاغرة بالهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من وظائف أخصائي إسعاف وطب طوارئ المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على الخدمة المدنية.
وتشمل الشروط ، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إسعاف وطب طوارئ) .، وفي حال كون الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة فإنه يتطلب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم .
كما تتضمن الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على تسجيل وتصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وأن يكون حاصلا على دورة (BLS) ودورة (ACLS) سارية المفعول، بالإضافة إلى حصوله على إحدى الدورتين (ITLS) أو (PHTLS) سارية المفعول، وان يكون لائقاً صحيا للوظيفة المطلوب شغلها، وأن يحمل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.
ويتم التقديم على هذه الوظائف عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة اعتبارا من 20/5/1441هـ وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بتاريخ 25/5/1441هـ
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