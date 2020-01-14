شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب مخدرات بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، وقالت في بيان لها :"بفضل من الله تم القبض على عبدالرزاق حمود محمود " سوري الجنسية " عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني عبدالرزاق حمود محمود اليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1441 هـ في منطقة الجوف.