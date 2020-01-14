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الأرصاد : استمرار تراجع درجة الحرارة غدًا

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2020-01-14

الأرصاد : استمرار تراجع درجة الحرارة غدًا

تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدًا في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية) تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الأرصاد أن يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر بينما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-42 كم/ساعة.

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