أسماء المقبولين ببرامج الدبلوم في جامعة طيبة

2020-01-14

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت جامعة طيبة أسماء الطلاب والطالبات المقبولين في برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للرجال والنساء، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: (هنا).

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وكانت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة طيبة بالمدينة المنورة قد أعلنت بالتعاون مع كلية الحقوق عن بدء التسجيل في برنامج دبلوم المحاماة (المدفوع) لحملة شهادة البكالوريوس في (الحقوق والقانون والشريعة والأنظمة) بالمدينة المنورة للرجال والنساء.

وأوضحت جامعة طيبة أن التقديم متاح، من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، مبينة أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة (سنتان) في التخصصات (اللغة الإنجليزية والتسويق والمبيعات وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات والفندقة والسياحة حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني، مؤكدة على أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية.

وأضافت أن مدة الدراسة لحملة البكالوريوس في برنامج دبلوم المحاماة ستكون سنة واحدة الذي هو مصنف لدى وزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية، موضحة أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بإرفاق صورة من شهادة البكالوريوس أو الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF وسيتم القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج علمًا بأن الدراسة في جميع البرامج عن طريق الانتظام في الفترة المسائية.

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