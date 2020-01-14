إيران تحدد المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية 

2020-01-14

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت إيران إنها اعتقلت المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، بعد الاعتراف بإسقاطها عن طريق الخطأ من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب موقع واشنطن بوست، قال المتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيل، إنه تم تحديد المسؤولين عن تحطم الطائرة التي أدت إلى مقتل 176 شخصًا، مضيفًا أن بعض الأشخاص تم اعتقالهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

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وسقطت الطائرة الأوكرانية، الأسبوع الماضي أثناء تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن قتلت غارة جوية أمريكية دون طيار قائد فيلق القدس، الهالك اللواء قاسم سليماني، في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان قد دعا الرئيس الإيراني إلى محكمة خاصة للتحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية، مؤكدًا على أن العالم سيراقب هذه المحاكمة.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد نفوا في البداية، التقارير التي تفيد بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ، لكنهم اعترفوا لاحقًا بأن الحرس الثوري، الذي يحتفظ بقواعد عسكرية في منطقة الحادث، استهدفها بالخطأ.

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