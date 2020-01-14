"السعودية للكهرباء" تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تشارك، الشركة السعودية للكهرباء، في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2020، الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة 11-18 يناير الجاري، بحضور أكثر من 35 ألف مشارك و10 رؤساء دول، وأكثر من 800 شركة عارضة. وعقب حفل الافتتاح، تفقد معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء"، جناح الشركة، واطلع معاليه على محتويات المعرض المشارك، واستمع لشرح مفصل عما يحتويه المعرض. ويضم جناح "السعودية للكهرباء"، ستة أركان من مختلف أنشطة الشركة يقدم من خلالها، نبذة عن مشروع العدادات الذكية والفوائد المرجوة من تنفيذه، ومراحل تطور مشروع نظم المعلومات الجغرافية والخطة المستقبلية له، واستعراض مشاريع الشركة في مجال الطاقة المتجددة والتعريف بها، وهي: (مشروع وعد الشمال، ومشروع ضباء الخضراء، ومشروع مدرستين حكومية طاقة شمسية، ومشروع سكاكا، ومشروع دومة الجندل، ومشروع حريملاء، ومشروع فرسان، ومشروع ليلى الأفلاج). كما يتم من خلال الأركان، تسليط الضوء على برنامج (بناء) لتوطين الصناعات والخدمات وزيادة المحتوى المحلي. وعرض المشروع البحثي، تركيز الشمس على الرمال المشترك بين الشركة وجامعة الملك سعود، الذي يهدف للاستفادة من الشمس والرمال والهواء لإنتاج طاقة نظيفة في نظام برج طاقة شمسية مركزة.