طلب رشوة 15 مليون ريال من ملياردير.. تفاصيل استدراج مواطن لـ سيدات ورجال أعمال لتسوية صكوك مزورة

استجوبت النيابة العامة مواطناً يعمل بمهنة التعقيب متهماً بتقديم رشاوى لموظفين عموميين، بتهمة الفساد واستدراج رجال وسيدات أعمال وأصحاب الحاجة من الموظفين وأصحاب النفوذ لتمرير معاملات مشبوهة.

وحسب”عكاظ ” وجهت النيابة له اتهامات عدة له منها الرشوة، والتواطؤ، والاشتراك عن طريق الاتفاق، والمساعدة مع آخرين لاستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وقيامه بجرائم نصب واحتيال وأكل أموال الناس بالباطل.

والمعقب يعمل في المهنة منذ 7 سنوات، وعرض خدماته على سيدة أعمال لتسوية صك أرض مزور تم بيعه لرجل أعمال معروف. كما تواصل مع ملياردير سعودي للحصول على وكالة عنه لاستصدار أمر بالنظر في إرث لهم عبارة عن مخططات ومطالبات على وزارة المالية، وإبطال قرارات صدرت قبل 50 عاماً واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك أمام الجهات المختصة مقابل 15 مليون ريال، إلا أن رجل الأعمال رفض .

وأضافت التحقيقات أيضا أن للمتهم مراسلات واتصالات تدل على وجود ارتباطات له بعدد كبير من الموظفين الذين يملكون تسيير المعاملات في عدد من الأجهزة الحكومية، ووجود علاقة بينه وبين موظفين متنفذين استغلها لصالحه فضلا عن ادعائه بتسوية مشكلات الأراضي موقوفة الصكوك، والقدرة على التعقيب في قضايا الإرث المتعثرة.

واعترف المتهم أمام النيابة بحصوله على أكثر من 100 وكالة شرعية لمتابعة معاملات الغير للتعقيب لدى المحاكم والشرط والجهات المختصة،

وكانت الأجهزة المختصة عثرت مع المتهم على مبالغ مالية وأوراق ومستندات تدل على سعيه في وساطات لدى أجهزة حكومية، ورصدت له إيداعات وتحويلات مشبوهة في حساباته البنكية إضافة إلى شيكات، بينها شيك صرف بـ 600 ألف ريال استلمها مقابل التعقيب على استئناف حكم.