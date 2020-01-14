أفادت مصادر بأن طاقم عبّارة ركاب بجزر فرسان فوجئوا خلال رحلتهم من جازان، بوجود جثـة غريق بوسط البحر، وقاموا بانتشالها بالتعاون مع رجال حرس الحدود بعدما أنزلوا قارب الإنقاذ. وأوضحت المصادر بأن الجثـة تعود لمقيم عربي كان قد اختفى قبل 3 أيام في وسط البحر خلال خروجه للصيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم عبّارة ركاب بجزيرة فرسان يعثرون على جثة غريق تعود لمقيم اختفى قبل أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.