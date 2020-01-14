السعودية اليوم / "لتسعد بسفرك اهتم بجوازك" حملة بجوازات الحدود الشمالية



عرعر 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

تواصل جوازات منطقة الحدود الشمالية فعاليات المعرض التعريفي في حملة المحافظة على الجواز السعودي في المنطقة، تحت عنوان "لتسعد بسفرك اهتم بجوازك"، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري.

ويحتوي المعرض على شاشات عرض عن الجوازات

// انتهى //

13:34ت م

0068



عرعر 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واستواصل جوازات منطقة الحدود الشمالية فعاليات المعرض التعريفي في حملة المحافظة على الجواز السعودي في المنطقة، تحت عنوان "لتسعد بسفرك اهتم بجوازك"، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري.ويحتوي المعرض على شاشات عرض عن الجوازات السعودية وأهمية الحفاظ على الجواز والخطوات التي ينبغي اتباعها في حالة فقدانه ونحوها, إضافة إلى استعراض خدمات أبشر وتفعيلها والتعريف على الصدار القديمة للجوزات .// انتهى //13:34ت م0068

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