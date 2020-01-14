السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة



مكة المكرمة ١٩ جمادى الأول ١٤٤١هٰـ الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٠م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال النيابة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

// انتهى //

13:11ت م

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