السعودية اليوم / أكثر من 460 ألف مراجع لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة



الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

أوضحت صحة المدينة المنورة أن مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي لـ 465,768 مراجعاً، حيث بلغ عدد المراجعين لقسم الطوارئ 147,898 مراجعاً، فيما استفاد 136,522 مستفيداً.

وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت 4854 عملية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 855 عملية، كما استفاد نحو 54885 شخصاً من الخدمات المقدمة في قسم التأهيل الطبي، وتم إجراء أكثر من 2028877 فحصاً مخبرياً خلال العام الماضي، و 137370 إجراء إشعاعياً شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد على تشخيص الحالات، كما تم صرف 512575 وصفة علاجية خلال الفترة ذاتها.

وقدم مركز الأسنان التخصصي خدماته لـ 76817 مراجعاً خلال الفترة نفسها، فيما أجريت أكثر من 39112 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى، وزار مركز الغدد الصماء والسكري 53368 مراجعاً، وأكثر من 5734 مراجعاً لمركز الأورام وأمراض الدم، كما زار قسم الرعاية المنزلية 6315 مريضاً في منازلهم خلال العام الماضي مقدماً جميع الخدمات الطبية.

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12:59ت م

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