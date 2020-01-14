السعودية اليوم / اختتام التصفيات النهائية لمسابقات أندية الحي بمنطقة الحدود الشمالية



عرعر 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

اختتمت اليوم التصفيات النهائية لمسابقات أندية الحي بمنطقة الحدود الشمالية في مجالات الخط العربي والإلقاء المرتجل والرسم الفوري والريشة الطائرة في نادي الحي بالمتوسطة الرابعة عشرة، بحضور المشرفات المتابعات لأندية الحي ومنسوبات الاندية من قائدات ومشرفات البرامج.

وجرى تكريم المراكز الأوائل في التصفيات النهائية.

// انتهى //

11:45ت م

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