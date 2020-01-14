سياسي / الرئيس الجزائري يبحث هاتفياً مع المستشارة الألمانية تطورات الملف الليبي



الجزائر 19 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الملف الليبي.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم أن المستشارة الألمانية وجهت خلال الاتصال دعوة للرئيس الجزائري لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، المرتقب يوم الأحد المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.

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11:44ت م

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