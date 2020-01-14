السعودية اليوم / جمعية الدعوة والإرشاد بعرعر تسهم في اعتناق " هندي ونيبالي " الإسلام



عرعر 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

اعتنق شخصان من الجنسيتين " الهندية والنيبالية " الإسلام وذلك بفضل البرامج والجهود الدعوية التي تنفذها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية.

وتشمل البرامج الموجهة لغير المسلمين والأخرى للمسلمين الجدد دروسا ومحاضرات دينية، إضافة الى رحلات عمرة .

// انتهى //

11:40ت م

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