شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة «الثانية» عربيًا والـ 36 عالميًا في التنمية البشرية والان نبدء بالتفاصيل

حققت المملكة الترتيب الثاني عربيًا والسادسة والثلاثين عالميًا في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019م.

هذا وقد قفزت المملكة إلى المرتبة الـ 36 من بين 189 دولة، متقدمة بذلك ثلاث مراتب عن عام 2018م، حيث كانت تحتل المرتبة 39، ويهدف مؤشر التنمية البشرية إلى قياس مستوى الرفاهية التي تعيشها شعوب العالم في شتى المجالات، وذلك بغرض توفير قاعدة يمكن من خلالها إجراء المقارنات بين قدرة الدول والمجتمعات على تحقيق المساوات والعدالة والرفاهية لشعوبها.

ويهتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بهذا المؤشر، حيث يغطي المؤشر عدة مجالات تتمثل في العمر المتوقع عند الولادة، والسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التنمية في المملكة حقق تقدمًا ملحوظًا في الفترة 1990-2018م، حيث كان مؤشر المملكة عند (0.698) نقطة في عام 1990م، ووصل إلى (0.857) في عام 2018م، كما حقق مؤشر المملكة في التنمية المرتبة الـ 10 بين دول مجموعة العشرين.