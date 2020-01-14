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2020-01-14 عصابة نشل حقائب النساء وسرقة الأموال في قبضة شرطة الرياض تتكون من ثمانية أشخاص بينهم امرأة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة من 8 أشخاص امتهنوا سرقة ونشل حقائب النساء والاستيلاء على أموال المارة بالطرق العام. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثمانية متهمين بينهم امرأة، (أربعة منهم يمنيو الجنسية وثلاثة مواطنين ومتهم واحد من الجنسية البنغلاديشية)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب النسائية وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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