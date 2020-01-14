سفارة المملكة لدى كينيا لـ المواطنين: نقدم مشورة الاستثمار

2020-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى كينيا، المواطنين ورجال وسيدات الأعمال، إلى أنه في حال رغبتهم الاستثمار في كينيا فإن السفارة على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني.

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وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن هذه الدعوة، تأتي حرصًا على تواصلهم مع شخصيات معروفة وموثوقة؛ حيث إن هناك جهات عديدة معتمدة من جمهورية كينيا مثل: الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة kncci) www.kenyachamber.co.ke )، و(kepsa) للاستثمار www.kepsa.or.ke.

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