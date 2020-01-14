- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم روحاني: ستتم معاقبة المسؤولين عن حادث الطائرة الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
روحاني: ستتم معاقبة المسؤولين عن حادث الطائرة الأوكرانية
أكد أنه خطأ لا يغتفر
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر، مؤكداً أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن الحادث.
وأضاف روحاني أن اعتراف القادة العسكريين بالخطأ بقضية الطائرة خطوة أولى جيدة، مضيفاً أن حادث الطائرة كان مأساوياً ويجب التحقيق فيه بعناية.
وتابع أن الحكومة مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها بالطائرة.
وكان التليفزيون الإيراني قد ذكر في وقت سابق، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قُصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.
وأوضح المصدر العسكري أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.
وأشار البيان إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: ستتم معاقبة المسؤولين عن حادث الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.