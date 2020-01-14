روحاني: ستتم معاقبة المسؤولين عن حادث الطائرة الأوكرانية

2020-01-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر، مؤكداً أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن الحادث.

وأضاف روحاني أن اعتراف القادة العسكريين بالخطأ بقضية الطائرة خطوة أولى جيدة، مضيفاً أن حادث الطائرة كان مأساوياً ويجب التحقيق فيه بعناية.

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وتابع أن الحكومة مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها بالطائرة.

وكان التليفزيون الإيراني قد ذكر في وقت سابق، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قُصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

وأوضح المصدر العسكري أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.

وأشار البيان إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

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