2020-01-14

المسند عن طقس اليوم: سهود ومهود وغبار على الشرقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بوجه عام حالة الجو اليوم سهود ومهود، واستقرار جوي عام”.

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وأضاف إنه من المتوقع رياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار؛ خاصة في المواقع المفتوحة في الشرقية وفي الشمال الشرقي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق وشمال ووسط المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

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