الكشف عن نتائج التحقيق في الهجوم على قاعدة فلوريدا .. وإجراء صادم ضد 21 طالبا عسكريا سعوديا رغم تبرئتهم !

أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي ترحيل 21 طالبا سعوديا على خلفية حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، في ديسمبر الماضي، وأكد وزير العدل الأمريكي، وليام بار، اليوم الاثنين، إن «المملكة العربية السعودية تقدِّم دعمًا كاملًا للتحقيق في حادث إطلاق النار بفلوريدا»، وأضاف، بحسب «العربية»: «لا توجد أدلة على مساعدة الطلبة السعوديين في الحادثة أو تورط أحدهم بجماعات إرهابية». وشدد وزير العدل الأمريكي، على أنه «لا أدلة على مساعدة الطلبة السعوديين في الحادث»، وأوضح أن «الطالب السعودي المهاجم الشمراني تصرف وحده في الهجوم، وأن الطلبة السعوديين الآخرين تصادف وجودهم، وتعاونوا مع التحقيق».

وكانت وزارة الخارجية أعربت عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار؛ مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، في 6 ديسمبر الماضي، وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتمنت للمصابين الشفاء العاجل. وأكدت وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقًا، الذي يُكِنُّ للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير، وبيَّنت أنه انطلاقًا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمرارًا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.