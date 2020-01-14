قضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجن متحرش بطفل على «إنستغرام» 40 يوما، و70 جلدة على دفعتين.
وحسب «عكاظ» كانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مواطن سعودي يفيد بتعرض شقيقه الحدث البالغ من العمر 12 عاماً، للتحرش الجنسي عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) من جانب أحد المتداولين، بل ويطالبه بمقابلته على عجل.
وأقر المدعى عليه بما ، بتحرشه بالمجني عليه وعرض 500 ريال مقابل تمكينه من فعل الفاحشة به، وقضت المحكمة بعقابه بما تقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن والجلد لـ متحرش بطفل عبر انستقرام في الرياض.. وهذه قصة الـ 500 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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