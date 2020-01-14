توصية لدراسة السماح لـ العزاب من المواطنين والمواطنات بالحصول على الخيارات السكنية

طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، وزارة الإسكان، بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس (الاثنين).

وحسب “عكاظ” طالبت اللجنة في توصياتها بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.

ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم.