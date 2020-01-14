محافظ هيئة المواصفات: ليس لنا علاقة بقضية التبغ الجديد.. وهذه الجهة هي المسؤولة- فيديو

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عن قضية التبغ الجديد. وأوضح القصبي خلال رده على سؤال طرحه عليه مقدم برنامج “في الصورة” عبدالله المديفر، على قناة “روتانا خليجية”، أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ليس لها علاقة بمنتج التبغ.

يُذكر أن لجنة فحص الدخان الجديد والتي تشكلت من عدة جهات حكومية؛ إثر تزايد الشكاوى بخصوص سلبيات الدخان الجديد، كانت قد ألزمت شركات التبغ بمعالجة النكهة في عدد من منتجات التبغ بأسرع وقت.

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