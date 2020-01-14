الحصيني يتوقع انخفاض الحرارة على معظم المناطق بدءًا من الغد

توقّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة على معظم المناطق بدءًا من غد الثلاثاء، خلال موجة برد تعد الخامسة منذ دخول الشتاء. وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن تلك الموجة الباردة «شبه القوية»، يمكن اعتبارها أقوى من الموجة التي نعيشها واحتمال الصقيع على الشمالية والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية تسبقها رياح شبه قوية – إلا يصرفها الله.

وتأتي توقعات الحصيني، اتساقًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، مشيرة إلى هبوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق وشمال ووسط المملكة، فضلًا عن تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة . وتوقعت الهيئة أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما تكون حالة البحر متوسط المو ، بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.