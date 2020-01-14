بالصور: ضبط 4 آلاف حبة كبتاجون في “سبت الجارة”

ضبط أفراد أمن المهمات في سبت الجارة بشرق القنفذة، مهرباً بحوزته أكثر من أربعة آلاف حبة كبتاجون مخدرة. وكان صاحب سيارة من نوع كامري يحاول تهريب الحبوب إلى محافظة جدة عبر الطريق الدولي القنفذة- عسير، إلا أن أفراد أمن المهمات بشرطة القنفذة تمكنوا من ضبطه وإفشال محاولته بعدما أخفاها بداخلها. وتم إحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، والتحفظ على المهرب والسيارة المستخدمة.

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