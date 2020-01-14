وظائف شاغرة بمفروشات العمر .. التفاصيل

︎ . أعلنت شركة مفروشات العمر عن حاجتها لمسؤولي مبيعات معارض وذلك في مدينة الرياض و أوضحت أن التوظيف سيكون فوري و سيتم تحديد الراتب و المميزات بعد المقابلة الشخصية و يفضل من لديه خبرة سابقة في نفس المجال.

يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى

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