صور مسربة لهاتف جالكسي إس 20 بلس تكشف عن 4 كاميرات وشاشة مسطحة

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كالعادة مع هواتف سامسونج، كلما اقتربنا من موعد الكشف الرسمي عن أحدث أجهزتها، ظهرت لنا صور مسربة جديدة تؤكد مواصفات الهاتف أو على الأقل تصميمه الخارجي، واليوم لدينا صورة لهاتف جالكسي إس 20 بلس نسخة الجيل الخامس تظهر وجود أربعة كاميرات من الخلف و شاشة مسطحة بالكامل من الأمام.

تبقى أقل من شهر لموعد الكشف عن هاتف جالكسي إس 20 بلس في 11 فبراير القادم, ونلاحظ تصميم الكاميرا الأمامية كثقب في الشاشة، وأربعة كاميرات من الخلف ضمن إطار مستطيل.

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وعلى غير العادة مع الشاشات المنحنية، يبدو أن سامسونج هذه المرة ستستخدم الشاشة المسطحة بالكامل، وليس هناك زر مخصص للمساعد بيكسبي، لكن الملفت وجود مايكروفون بجانب الكاميرات الخلفية.

هذه النسخة ليست الأعلى مواصفات من بين هواتف جالكسي إس 20 التي ستكشف عنها الشركة، بل من المتوقع أن تكون هناك نسخة بمواصفات فائقة Galaxy S20 Ultra، فضلاً عن نسخ خاصة تدعم فقط الجيل الرابع..، لكن هذه النسخة تدعم الجيل الخامس كما يبدو من شاشة بدء التشغيل.

سنقدم لكم كل التفاصيل الرسمية وتغطية شاملة لمؤتمر سامسونج في 11 فبراير الذي ستكشف فيه عن هواتف جالكسي إس 20 و هاتف جديد قابل للطي.

