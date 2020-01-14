هواتف ون بلس ستأتي مع شاشات Fluid Display بسرعة 120 هرتز

︎ :

.

بعد أن تحدثت عن نيتها كشف تفاصيل الشاشة المستقبلية لهواتفها القادمة قبل أيام، نشرت ون بلس على موقعها الإلكتروني تفاصيل شاشات Fluid Display التي ستصاحب هواتف OnePlus 8 خلال العام الجاري، بحيث تنقل المستخدمين إلى مستو جديد من الشاشات السريعة والسلسة في عرض الصور والفيديو والألعاب مع سرعة تصل 120 هرتز.

الشاشات التي تأتي بتقنية Fluid Display تتميز من اسمها بسلاسة العرض، وقد شاهدناها بسرعة 90 هرتز مع OnePlus 7 Pro.

حيث كانت الشاشة السابقة من أفضل شاشات الهواتف خلال 2019، لكن مع تردد 120 هرتز سنراها أفضل بكثير خلال 2020.

Advertisements

تقول ون بلس أنها تعاونت مع سامسونج على إنتاج الشاشات الجديدة وهي من نوع AMOLED، لتكون أفضل شاشة في العام الحالي، لكن ربما نرى هذه الشاشة أو أقوى منها مع سامسونج نفسها في البداية عند طرح سلسلة هواتف S20 أو S11 ضمن المؤتمر الذي أعلنت عنه في 11 فبراير القادم.

ووفقًا نشرت شركة ون بلس، فإن الشاشات الجديدة ستأتي بسرعة أعلى 7% من الجيل السابق، وحساسية لمس تصل 240 هرتز.

كما ستأتي مع 1.07 مليار لون مختلف ونحو 1,024 ظل لكل لون رئيسي بدعم تقنية الألوان 10-بت لتقديم تجربة مميزة.

يُشار أن معظم مقاطع الفيديو في العالم يتم تصويرها بسرعة دون 60 إطار في الثانية، لكن الألعاب في الجهة المقابلة تحتاج سرعة أكبر للوصول لمستوى أعلى في العرض..؛ فكلما زادت سرعة الشاشة زادت معها جودة العرض.

ربما مثلما شاهدنا حرب على المستوى الكاميرات مؤخرًا، سنرى أخرى على مستوى الشاشات خاصة مع زيادة الاهتمام بالألعاب.

