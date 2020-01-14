هاتف سامسونج القابل للطي القادم ربما يأتي باسم Galaxy Z Flip

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يقترب موعد الكشف عن هواتف سامسونج الرائدة القادمة بما فيها سلسلة S20 أو S11 والهاتف القابل للطي في المؤتمر المزمع عقده في 11 فبراير القادم، لكن قبيل هذا المؤتمر يظهر أن هاتف الشركة القابل للطي سيأتي باسم GalaxyZ Flip بحسب تسريبات الحساب الموثوق على تويتر Ice Universe.
كانت هناك تقارير تتحدث عن تسمية الهاتف Galaxy Bloom، لكن التقرير التسريب الجديد يقول أنه سيكون Galaxy Z Flip.
ووفقًا للتسريبات والتقارير السابقة..، فإن الجمهور سيكون أمام هاتف قابل للطي بشكل عمودي على غرار هاتف موتورولا ريزر وليس بشكل شبيه لهاتف جالكسي فولد الذي ظهر العام الماضي. حيث تسعى الشركة للتركيز على المزيد من التصميمات لجذب المستخدمين لهذه الفئة من الهواتف.
من المتوقع أن يكون الهاتف القادم من سامسونج مع شاشة أفضل وبسعر أقل، وربما يأتي بتقنية الجيل الخامس كذلك.
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