السعودية اليوم / محافظ الداير يرأس اجتماعًا تحضيريًا ويدشّن هوية مهرجان البن السابع



الداير 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

رأس محافظ الداير بني مالك رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة المشرف العام على مهرجان البن، نايف بن لبدة بقاعة الاجتماعات بالمحافظة أمس، الاجتماع التحضيري لمهرجان البن السابع، الذي تستضيفه محافظة الداير نهاية شهر يناير الحالي.

وبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لانطلاق المهرجان والتنسيق لبذل الجهود التي تحقق الأهداف المنشودة لمهرجان البن في نسخته السابعة، وتدشين الهوية البصرية للمهرجان، التي توائم بين أصالة الماضي والحاضر، وتعتمد في ألوانها على الزي الشعبي لمحافظات القطاع الجبلي والمنطقة بوجه عام.

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