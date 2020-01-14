شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من السفارة في كينيا لرجال الأعمال السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

نبهت سفارة المملكة لدى جمهورية كينيا المواطنين السعوديين، بأنه في حال رغبة سيدات أو رجال أعمال بالاستثمار في كينيا، فإن السفارة على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة فى إيصالهم إلى نظرائهم من الجانب الكيني.

وأوضحت أن ذلك حرصا على توصيلهم لشخصيات معروفة وموثوقة، حيث إن هناك جهات عديدة معتمدة مثل الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة.