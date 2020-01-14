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2020-01-14 فيديو.. المواصفات تخلي مسؤوليتها عن التبغ الجديد متابعات الخليج 365 - الرياض أخلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مسؤوليتها عن قضية التبغ الجديد التي شغلت متابعات الخليج 365 والرأي العام خلال الآونة الأخيرة. Advertisements وقال د. سعد القصبي محافظ الهيئة، خلال استضافته ببرنامج في الصورة، إن هيئة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة. الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لفحص الدخان، بعد الشكاوى من تغيير النكهة وتضرر البعض من الدخان الجديد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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