السعودية | السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين السعوديين من "عمليات نصب"

شكرا لقرائتكم السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين السعوديين من "عمليات نصب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت السفارة السعودية في تركيا، الاثنين، تحذيرات للمواطنين السعوديين الراغبين في الاستثمار في تركيا من عمليات احتيال ونصب ضد السعوديين، وطالبتهم بعدم الانجرار وراء حملات التسويق غير الموثوقة، كما دعت الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع السفارة السعودية في تركيا للتأكد قبل الدخول في أي عمليات تجارية في تركيا نظرا للمخاطر المرتفعة.

وجاء البيان كالتالي:

"تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا التنبيه مجددا للمواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفظ حقوقهم، وتنبه أيضا المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، لمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ استشارة قانونية من أحد المكاتب المعتمدة".