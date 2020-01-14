السعودية | خالد عبدالرحمن لأول مرة بطلاً لعمل درامي.. وهذه تفاصيله

شكرا لقرائتكم خالد عبدالرحمن لأول مرة بطلاً لعمل درامي.. وهذه تفاصيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفنان خالد عبدالرحمن مشاركته كممثل في المسلسل الروائي "ضرب الرمل"، والذي سيعرض خلال شهر رمضان القادم عبر قناة sbc.

وتعتبر مشاركة "مخاوي الليل" هي الأولى له على مستوى التمثيل، وقد انتهى من تسجيل عدد من الحلقات التي يجسد بطولتها، حيث تدور أحداث المسلسل حول حقبة زمنية تاريخية درامية، ليجسد الصورة الاجتماعية لحالة الإنسان البسيط الذي يطرق الأرض للوصول إلى لقمة عيشه، ونزوح أصحاب القرى للمدن الكبيرة، وما لاقاه النازحون من عنت تحصيل لقمة عيشهم حتى ترسخت أقدامهم.

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ويبين العمل جيل الكد والكدح، والتحول إلى جيل الرخاء والتنعم بالطفرة التي مرت بها البلاد، ثم إلى ما بعد الطفرة، وما أعقبته من ظواهر وأحداث وهزات على مستوى الفرد والمجتمع.

مسلسل "ضرب الرمل" من تأليف الروائي محمد المزيني، ومن إنتاج شركة "ستوديو أحد عشر للإنتاج المرئي والمسموع".

ويقوم ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السعودية والخليجية والعربية، وسيتم تصويره في العاصمة السعودية الرياض.