تحذير من خطورة النوم في النهار.. قد يسبب الجلطة

︎ :

.

توصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين إلى استنتاج يفيد بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار أو يغفون أكثر من تسع ساعات في الليل معرضون للإصابة بجلطة دماغية.

وأوضح موقع EurekAlert، أن العلماء أجروا تجربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.

Advertisements

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون، فإن 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار، و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم، وقد ظهر أن هؤلاء أصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلاً ونهاراً ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

وبحسب موقع RT نقلاً عن وكالة “نوفوستي، فإن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف من أكاديمية سيتشينوف الطبية، قد دحض الوهم الشائع بأن النوم الطويل أيام العطل يعوض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع.

وأضاف بولويكتوف أن النوم لفترة أطول في أيام العطل قد يصبح سبباً للإصابة بأمراض خطيرة من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

