مقارنة صادمة بين مطاعم الوجبات السريعة والطعام الصحي!

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تعجب ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، من أن مطاعم الوجبات السريعة دعاياتها على قدمٍ وساق في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية رغم أضرارها الصحية على المدى البعيد.

وتابع النمر، في تغريدة له عبر تويتر، مساء أمس الاثنين، أن هذه المطاعم عليها زحام رغم فروعها المنتشرة في كل مكان، وفي المقابل الطعام الصحي ليس له دعاية وغالي وزبائنه قليلة كما أنه فئات محدودة، متسائلًا “لماذا؟!”.

في سياق آخر، حذر النمر من تصرف خاطئ وهو أن يقاس الضغط في أحد ذراعي المريض وهو مستلقٍ على السرير أو مضطجع على أحد جانبيه، وتصرف آخر وهو أنه كلما ارتفع الضغط لأي سبب يتم إعطاء حبة علاجية زائدة، مشددًا على أن الصحيح هو مراقبة الضغط والاستمرار على نفس جرعة العلاج، ويتم مناقشة ذلك الارتفاع المستمر مع الطبيب المعالج ليأخذ القرار المناسب.

