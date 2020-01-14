شاهد.. حقيقة فيديو تغطية الثلوج للحرم النبوي

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كشفت هيئة مكافحة الإشاعات ، في بيان إعلامي اليوم ، حقيقة مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، زعموا خلاله تساقط الثلوج على الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.
وقالت الهيئة ، إن ما يتداول مجدداً عن تساقط الثلوج على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة غير صحيح والفيديو الحقيقي من مدينة مشهد الإيرانية قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي..، مقطع فيديو زعموا أنه يوثق لحظة تغطية الثلوج لمرتفعات حرة بني رشيد شمال المدينة المنورة “الرأس الأبيض والعثمور”، وأعالي وادي الرمة .
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