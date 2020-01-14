مصادر: النيابة تأمر بفحص الصكوك في ‏‏”مركزية الحرمين”‏ لوجود شبهات تلاعب

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أكدت مصادر أن النيابة العامة، أمرت بناءً على توجيهات عليا، ‏بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة عدد من الصكوك والتعويضات ‏الصادرة مقابل نزعها حول المنطقة المركزية للحرمين ‏الشريفين.‏

وأشارت المصادر وفقًا لـ”عكاظ” إلى أن الجهات المختصة ‏رصدت شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق ‏بقضايا التعويض، تزامنًا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري ‏والوظيفي‎.

وأبطلت محاكم الاستئناف، في وقت سابق عددًا من الصكوك ‏وحجج الاستحكام المشبوهة أو التي صدرت بطرق غير نظامية ‏على مدى سنوات في عدد من المناطق‎.

